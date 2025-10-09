DAX 24.102 -1,2%ESt50 5.516 -0,9%MSCI World 4.275 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.494 -3,1%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,91 -2,3%Gold 4.129 +0,4%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM im Fokus
Top News
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 % Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 %
RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
654,00 EUR -10,50 EUR -1,58 %
STU
Marktkap. 7,54 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
NEU
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

RBC Capital Markets

RATIONAL Underperform

12:26 Uhr
RATIONAL Underperform
RATIONAL AG
654,00 EUR -10,50 EUR -1,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Underperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
667,00 €		 Abst. Kursziel*:
-10,04%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
654,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,26%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
772,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

