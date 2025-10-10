Siemens Energy Aktie
Marktkap. 90,88 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
106,90 €
|Abst. Kursziel*:
21,61%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
103,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|12:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
