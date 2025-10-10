DAX 24.102 -1,2%ESt50 5.516 -0,9%MSCI World 4.275 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.494 -3,1%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,91 -2,3%Gold 4.129 +0,4%
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 %
Marktkap. 90,88 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

12:26 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
103,10 EUR -5,30 EUR -4,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
106,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
103,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

