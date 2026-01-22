DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -0,6%Nas23.508 +0,3%Bitcoin77.026 +1,2%Euro1,1791 +0,3%Öl65,95 +2,4%Gold4.977 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 adidas A1EWWW BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Intel 855681 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Analystenkommentar belastet Adidas

23.01.26 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
143,70 EUR -9,00 EUR -5,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
44,90 EUR 1,88 EUR 4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
45,99 EUR 0,54 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
87,50 EUR 4,60 EUR 5,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,11 EUR 2,26 EUR 3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.825,00 EUR 58,50 EUR 3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
142,25 EUR 4,55 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wacker Neuson SE
18,52 EUR -1,12 EUR -5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Gut behauptet ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Händler sprachen von einem orientierungslosen Geschäft. Nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos und dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump beim Thema Grönland und Zusatzzöllen sei der Markt auf Richtungssuche, hieß es. "Das große, übergeordnete Thema ist jetzt erstmal weg", erläuterte ein Marktteilnehmer. Die deutschen Einkaufsmanagerindizes gaben dem Markt keine Impulse, auch wenn sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor etwas besser als erwartet ausfielen. Im späten Handel kam Unterstützung aus den USA, wo die Indizes nach einer überraschend gut ausgefallenen Verbraucherumfrage leicht ins Plus drehten. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 24.901 Punkte.

Wer­bung

Im DAX fielen BASF um 0,9 Prozent, nachdem das bereinigte Ergebnis des Konzerns im vierten Quartal schwächer als erwartet ausgefallen war. Die Analysten von JP Morgan und Jefferies rechnen nun mit sinkenden Konsensschätzungen. Die BASF habe zwar keinen Ausblick geliefert, die Zahlen deuteten jedoch auf einen schwächeren Start in das laufende Jahr hin, merkte Jefferies dazu an.

Schwächster Wert im Index waren jedoch Adidas, die nach einem kritischen Analystenkommentar um 5,7 Prozent abrutschten. RBC hatte die Titel auf Sector Perform von Outperform abgestuft. Die RBC-Analysten vermuten, dass die Unternehmensprognose für 2026 unter dem Konsens liegen wird. Dagegen ging es für Siemens Energy um 3,1 Prozent nach oben; die UBS hatte die Aktie um zwei Stufen auf Kaufen hochgestuft. Zur Begründung verwies die UBS auf zu erwartendes weiteres Wachstum der Gasturbinenaufträge im laufenden Jahr. Nach der Hochstufung auf Hold von Underperform durch Jefferies rückten Aumovio um 4,2 Prozent vor.

Im Rüstungssektor gewannen Rheinmetall, Renk und Hensoldt zwischen 2,2 und 4,7 Prozent. Der Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam verlief äußerst erfolgreich. Die Aktie des tschechischen Herstellers gepanzerter Fahrzeuge und Munition beendete ihren ersten Handelstag 31 Prozent im Plus. Zudem hatte MWB die Renk-Aktie auf Hold von Sell hochgestuft.

Wer­bung

Wacker Neuson brachen um fast 22 Prozent ein. Händler verwiesen auf den Abbruch der Übernahmegespräche mit der südkoreanischen Doosan.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.900,71 +0,2% +1,5%

DAX-Future 25.010,00 +0,3% +0,8%

XDAX 24.907,54 +0,4% +1,0%

MDAX 31.746,12 +0,2% +3,5%

TecDAX 3.723,82 +0,5% +2,3%

SDAX 18.302,82 -0,2% +6,8%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,56 -19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 11 29 0 4.342,1 51,3 5.396,0 67,5

MDAX 27 23 0 699,5 30,1 1.254,6 46,6

TecDAX 16 14 0 1.107,8 19,8 1.458,2 27,8

SDAX 28 38 4 160,4 10,3 175,6 11,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:11adidas Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026adidas OutperformBernstein Research
21.01.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026adidas OutperformBernstein Research
21.01.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026adidas BuyUBS AG
15.01.2026adidas BuyUBS AG
06.01.2026adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:11adidas Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen