adidas Aktie
Marktkap. 27,32 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Neutral
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
156,50 €
|Abst. Kursziel*:
15,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
153,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|11:21
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|11:21
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:21
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)