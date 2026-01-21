DAX 24.901 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.972 +0,6%Euro 1,1688 +0,0%Öl 64,54 -1,2%Gold 4.828 -0,1%
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Profil

adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
153,60 EUR -1,80 EUR -1,16 %
STU
Marktkap. 27,32 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Goldman Sachs Group Inc.

adidas Neutral

11:21 Uhr
adidas
153,60 EUR -1,80 EUR -1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Neutral

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
156,50 €		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
153,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

11:21 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
16.01.26 adidas Buy UBS AG
15.01.26 adidas Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Analyse im Blick Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral
finanzen.net DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag mit Kursplus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net adidas Aktie News: adidas steigt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Mittag ohne große Veränderung
Zacks NIKE vs. adidas: Which Athleticwear Stock is Poised for Growth?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, adidas and lululemon athletica
Financial Times Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades
MarketWatch Adidas gets hit with rare double downgrade as BofA calls the end of the ‘casualization’ trend
EQS Group EQS-AFR: adidas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
BBC Court sides with Adidas in appeal over Kanye West collaboration
BBC Court sides with Adidas in appeal over Kanye West collaboration
Financial Times Puma to cut 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
