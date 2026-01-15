DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
adidas Aktie

161,00 EUR -1,40 EUR -0,86 %
STU
Marktkap. 28,59 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

UBS AG

adidas Buy

09:51 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
161,00 EUR -1,40 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 274 auf 256 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einem für die gesamte Branche schwierigen Jahr 2025 dürfte der Sportartikelkonzern wie üblich mit eher vorsichtigen Zielen ans neue Jahr 2026 herangehen und lediglich ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich avisieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst das würde aber reichen, um eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von rund 10 Prozent zu erreichen. Dies sowie die aktuelle Bewertung der Aktien ließen das Chance-Risiko-Profil attraktiv erscheinen./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
162,30 €		 Abst. Kursziel*:
57,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
161,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,01%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

09:51 adidas Buy UBS AG
15.01.26 adidas Buy UBS AG
06.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
19.12.25 adidas Buy Warburg Research
16.12.25 adidas Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

