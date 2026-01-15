UBS AG

adidas Buy

09:51 Uhr

Aktie in diesem Artikel adidas 161,00 EUR -1,40 EUR -0,86% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 274 auf 256 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einem für die gesamte Branche schwierigen Jahr 2025 dürfte der Sportartikelkonzern wie üblich mit eher vorsichtigen Zielen ans neue Jahr 2026 herangehen und lediglich ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich avisieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst das würde aber reichen, um eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von rund 10 Prozent zu erreichen. Dies sowie die aktuelle Bewertung der Aktien ließen das Chance-Risiko-Profil attraktiv erscheinen./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com