Top News
UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie
DAX setzt Verlustserie gebremst fort - Trump-Auftritt in Davos mit Spannung erwartet DAX setzt Verlustserie gebremst fort - Trump-Auftritt in Davos mit Spannung erwartet
adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
152,50 EUR +0,55 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 27,06 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Bernstein Research

adidas Outperform

11:16 Uhr
adidas Outperform
adidas
152,50 EUR 0,55 EUR 0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Eine abnehmende Immigration in den USA im Verbund mit einer sinkenden Fertilität dürfte die Alterung in dem Land verstärken, schrieb das Analystenteam um Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für den Konsum bedeute dies eine sinkende Nachfrage. Die Anbieter von Sportbekleidung wie Adidas und Nike seien davon aber voraussichtlich weniger stark betroffen als die Bekleidungsbranche generell./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
153,20 €		 Abst. Kursziel*:
76,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
152,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,05%
Analyst Name:
Nadine Sarwat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

