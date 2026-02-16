DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -1,6%Nas22.605 +0,3%Bitcoin56.990 -2,0%Euro1,1848 ±-0,0%Öl67,37 -1,8%Gold4.879 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Darum zeigt sich der Euro leicht erholt Darum zeigt sich der Euro leicht erholt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Blick

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

17.02.26 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.076,01 USD 18,47 USD 0,60%
News
Baumwolle
0,62 USD -0,01 USD -1,05%
News
Bleipreis
1.902,35 USD -15,50 USD -0,81%
News
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
80,50 EUR -1,05 EUR -1,29%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,04 USD -0,06 USD -2,00%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.878,86 USD -113,61 USD -2,28%
News
Haferpreis
3,12 USD 0,06 USD 1,96%
News
Heizölpreis
63,14 USD USD
News
Holzpreis
595,50 USD -3,00 USD -0,50%
News
Kaffeepreis
2,85 USD -0,13 USD -4,35%
News
Kakaopreis
2.438,00 GBP -85,00 GBP -3,37%
News
Kohlepreis
105,60 USD 0,25 USD 0,24%
News
Kupferpreis
12.756,35 USD 37,60 USD 0,30%
News
Lebendrindpreis
2,43 USD USD -0,13%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD 0,05%
News
Maispreis
4,27 USD -0,05 USD -1,10%
News
Mastrindpreis
3,65 USD -0,01 USD -0,29%
News
Milchpreis
15,04 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
554,96 USD -0,29 USD -0,05%
News
Nickelpreis
16.758,50 USD -40,50 USD -0,24%
News
Ölpreis (Brent)
67,37 USD -1,21 USD -1,76%
News
Ölpreis (WTI)
63,01 USD 0,12 USD 0,19%
News
Orangensaftpreis
2,00 USD 0,17 USD 9,41%
News
Palladiumpreis
1.690,00 USD -59,50 USD -3,40%
News
Palmölpreis
4.011,00 MYR 61,00 MYR 1,54%
News
Platinpreis
2.025,00 USD -22,00 USD -1,07%
News
Rapspreis
489,00 EUR -2,50 EUR -0,51%
News
Reispreis
10,78 USD -0,32 USD -2,88%
News
Silberpreis
73,45 USD -3,16 USD -4,12%
News
Sojabohnenmehlpreis
305,50 USD -3,00 USD -0,97%
News
Sojabohnenölpreis
0,57 USD USD 0,47%
News
Sojabohnenpreis
11,35 USD 0,01 USD 0,09%
News
Super Benzin
1,75 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,50 EUR -1,00 EUR -0,52%
News
Zinkpreis
3.253,00 USD -41,20 USD -1,25%
News
Zinnpreis
46.291,50 USD -1.959,50 USD -4,06%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,07%
News

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.885,04 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -2,15 Prozent niedriger als am Vortag (4.992,47 US-Dollar).

Wer­bung

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:39 Uhr steht ein Minus von -3,88 Prozent auf 73,64 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 76,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,51 Prozent auf 2.036,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 2.047,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.696,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.749,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,03 Prozent.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,69 Prozent auf 67,42 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 68,65 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Dienstagabend nach. Um -1,05 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:16 Uhr notiert der Haferpreis 1,96 Prozent stärker bei 3,12 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,06 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -4,35 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,31 US-Dollar am Vortag auf 4,27 US-Dollar nach unten (--1,10 Prozent).

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 9,41 Prozent auf 2,00 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 1,84 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,09 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,34 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,97 Prozent auf 305,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 308,50 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,57 US-Dollar am Vortag auf 0,57 US-Dollar nach oben (+0,47Prozent).

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 19:10 Uhr auf 0,14 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,14 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -2,26 Prozent auf 3,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,24 Prozent auf 105,60 US-Dollar, nach 105,35 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Reispreis südwärts. Der Reispreis sinkt -2,88 Prozent auf 10,78 US-Dollar, nach 11,10 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis