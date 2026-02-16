AXA Aktie
Marktkap. 76,84 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Zusammenfassung: AXA Outperform
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
37,83 €
|Abst. Kursziel*:
26,88%
|Rating vorher:
-
|Kurs aktuell:
37,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|08:01
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.