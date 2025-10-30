DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.383 +0,0%Top 10 Crypto 15,18 +1,2%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.742 +1,3%Euro 1,1561 -0,1%Öl 64,90 +0,3%Gold 4.017 -0,5%
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck
adidas Aktie

168,00 EUR +0,90 EUR +0,54 %
STU
Marktkap. 29,51 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adidas Hold

08:31 Uhr
adidas Hold
Aktie in diesem Artikel
adidas
168,00 EUR 0,90 EUR 0,54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas angesichts des Kursrutsches nach den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. Der Einbruch um 10 Prozent am Berichtstag sei eigentlich nicht gerechtfertigt gewesen, schrieb Nick Anderson in seinem Resümee am Donnerstagabend. Viele Investoren glaubten, dass die Umstrukturierung des Sportartikelherstellers erfolgreich abgeschlossen ist und orientierten sich nun wieder stärker an den Marktbedingungen. Außerdem seien besonders volatile Aktien derzeit bei Anlegern begehrter als solche von hoher Qualität wie Adidas./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Kursziel: 220,00 €
220,00 €
Rating jetzt: Hold
Kurs*: 169,10 €
Abst. Kursziel*: 30,10%
30,10%
Rating vorher: Hold
Kurs aktuell: 168,00 €
Abst. Kursziel aktuell: 30,95%
30,95%
Analyst Name:
KGV*: -
Ø Kursziel: 237,82 €
237,82 €

Analysen zu adidas

30.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
30.10.25 adidas Buy UBS AG
30.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
