HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas angesichts des Kursrutsches nach den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. Der Einbruch um 10 Prozent am Berichtstag sei eigentlich nicht gerechtfertigt gewesen, schrieb Nick Anderson in seinem Resümee am Donnerstagabend. Viele Investoren glaubten, dass die Umstrukturierung des Sportartikelherstellers erfolgreich abgeschlossen ist und orientierten sich nun wieder stärker an den Marktbedingungen. Außerdem seien besonders volatile Aktien derzeit bei Anlegern begehrter als solche von hoher Qualität wie Adidas./rob/tih/ag

