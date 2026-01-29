SAP Aktie
Marktkap. 223,32 Mrd. EURKGV 33,18
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 270 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahresende 2025 sei solide gewesen, allerdings schwieriger als gedacht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Der Markt habe sich wieder einmal auf den Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) konzentriert, wo die Walldorfer das eigene Wachstumsziel knapp verfehlt hätten. Es überrasche nicht, dass sich gerade größere Deals etwas verzögert hätten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,74 €
|Abst. Kursziel*:
28,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,95%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|10:11
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK