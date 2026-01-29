Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 270 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahresende 2025 sei solide gewesen, allerdings schwieriger als gedacht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Der Markt habe sich wieder einmal auf den Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) konzentriert, wo die Walldorfer das eigene Wachstumsziel knapp verfehlt hätten. Es überrasche nicht, dass sich gerade größere Deals etwas verzögert hätten./ag/zb

