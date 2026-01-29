DAX 24.547 +1,0%ESt50 5.953 +1,0%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1951 -0,2%Öl 70,41 -0,6%Gold 5.134 -4,6%
SAP 716460
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS
SAP Aktie

171,94 EUR +4,70 EUR +2,81 %
STU
Marktkap. 223,32 Mrd. EUR

KGV 33,18
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Deutsche Bank AG

SAP SE Buy

10:11 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
171,94 EUR 4,70 EUR 2,81%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 270 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahresende 2025 sei solide gewesen, allerdings schwieriger als gedacht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Der Markt habe sich wieder einmal auf den Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) konzentriert, wo die Walldorfer das eigene Wachstumsziel knapp verfehlt hätten. Es überrasche nicht, dass sich gerade größere Deals etwas verzögert hätten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,74 €		 Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
171,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,95%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

10:11 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:06 SAP Buy UBS AG
08:01 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Aktuelle Analyse Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an SAP SE-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an SAP SE-Aktie
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf
finanzen.net XETRA-Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittag an
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
Benzinga Salesforce Hits Fresh 52-Week Low As Microsoft, SAP, ServiceNow Earnings Jolt Software Stocks
Benzinga Whirlpool Posts Downbeat Q4 Results, Joins SAP, Microsoft And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, buy
Benzinga SAP CFO Admits Cloud Slowdown Is Worse Than Expected, Stock Sinks
MarketWatch SAP shares get punished for slight miss on backlog
