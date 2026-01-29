DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Sanofi Aktie

77,34 EUR -0,15 EUR -0,19 %
STU
70,78 CHF -0,30 CHF -0,43 %
BRX
Marktkap. 93,73 Mrd. EUR

KGV 12,92
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

10:31 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
77,34 EUR -0,15 EUR -0,19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Franzosen sei erwartungsgemäß solide gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Marktreaktion sei allerdings nicht wie erhofft ausgefallen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,53 €		 Abst. Kursziel*:
28,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,30%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

29.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Sanofi Neutral UBS AG
29.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

