Sanofi Aktie
Marktkap. 93,73 Mrd. EURKGV 12,92
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Franzosen sei erwartungsgemäß solide gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Marktreaktion sei allerdings nicht wie erhofft ausgefallen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,53 €
|Abst. Kursziel*:
28,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,30%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
