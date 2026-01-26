DAX24.924 ±-0,0%Est505.976 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,44 -0,5%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.863 -0,7%Euro1,1918 +0,3%Öl65,50 -0,3%Gold5.087 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite -- PUMA mit neuem Großaktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch
Frankreichs Parlament für Social-Media-Verbot unter 15 - So reagiert die Meta-Aktie Frankreichs Parlament für Social-Media-Verbot unter 15 - So reagiert die Meta-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Verband VdK warnt vor Sanktionen bei Zugang zu Arztterminen

27.01.26 13:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
158,65 EUR -1,75 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
46,00 EUR -0,36 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
128,65 EUR 0,20 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sanofi S.A.
79,40 EUR -0,80 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK befürwortet eine bessere Orientierung bei Terminen bei Haus- und Fachärzten, warnt aber vor neuen Sanktionen für Patienten. "Wer Hilfe sucht, benötigt Hilfe, keine Strafe", sagte Präsidentin Verena Bentele. "Die Ursache für zu viele Arztkontakte ist kein massenhaft praktiziertes "Ärztehopping", sondern ein auf Gewinnmaximierung ausgerichtetes System, das schlecht koordiniert ist." Häufig würden Patienten von Praxis zu Praxis geschickt, bis sie eine Diagnose oder Behandlung erhielten.

Wer­bung

Bentele sagte: "Wenn Patientinnen und Patienten durchs System gelotst werden, fühlen sie sich sicherer, und die Fehlversorgung geht zurück." Dafür brauche es patientengerechte Ansprache, Hausbesuche, Zusammenarbeit zwischen den Heilberufen und praktische Koordination.

Koalition plant gezieltere Terminvergaben

Die VdK-Präsidentin äußerte sich anlässlich eines Auftaktgesprächs von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit Branchenakteuren über eine Reform für schnellere Facharzttermine. Die schwarz-rote Koalition will ein verbindliches Primärarztsystem einführen, bei dem Patienten zuerst (primär) in eine Hausarztpraxis gehen, die sie bei Bedarf - und mit einem Termin in einem bestimmten Zeitraum - an Fachärzte überweist. Im Blick steht dabei auch eine online-gestützte Einschätzung von Beschwerden noch vor Praxisbesuchen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte, mit den Plänen steuere Deutschland auf ein "ambulant-ärztliches Versorgungs-Chaos" zu. Keine Antwort habe die Ministerin auch auf die Frage, wie digital unerfahrene Menschen eingebunden werden sollen, kritisierte Vorstand Eugen Brysch./sam/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen