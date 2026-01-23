Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Roche kommt mit seinem Abnehm-Medikamentenkandidaten "CT-388" voran. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie erzielt.
Der Weg für den Beginn von Phase-3-Studien in diesem Jahr ist damit geebnet.
Eine einmal wöchentliche Injektion des Mittels CT-388 führte bei Menschen mit Adipositas nach 48 Wochen zu einem placebobereinigten Gewichtsverlust von 22,5 Prozent, so Roche. Dieser Gewichtsverlust sei bei der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm erreicht worden, ohne dass dabei ein Plateau bei der Gewichtsabnahme eingetreten sei, so das Unternehmen.
Laut Roche überwanden 54 Prozent der Studienteilnehmer, die die 24-Milligramm-Dosis erhielten, ihre Adipositas.
Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil der Injektion habe im Allgemeinen dem ihrer Wirkstoffklasse entsprochen; es seien keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit.
"Der starke Gewichtsverlust in Kombination mit einem gut verträglichen Sicherheitsprofil stärkt unsere Zuversicht in das klinische Entwicklungsprogramm auf dem Weg zu den Phase-3-Studien", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche.
Das Unternehmen gab an, dass ein Studienprogramm der Spätphase für CT-388 bei Adipositas voraussichtlich noch in diesem Quartal beginnen werde.
Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Roche-Aktie zeigt sich im Schweizer Handel zeitweise 0,54 Prozent fester bei 352,40 CHF.
