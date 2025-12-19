Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Anleger in Zürich treten heute den Rückzug an.

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,42 Prozent tiefer bei 18.121,39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,389 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,325 Prozent auf 18.139,56 Punkte an der Kurstafel, nach 18.198,72 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18.197,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.118,84 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,30 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 18.088,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.360,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der SPI bei 16.154,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,663 Prozent zurück. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.642,83 Punkten. Bei 18.075,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell PolyPeptide (+ 9,37 Prozent auf 32,10 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,17 Prozent auf 1,27 CHF), Komax (+ 3,83 Prozent auf 62,30 CHF), Barry Callebaut (+ 3,53 Prozent auf 1.291,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,25 Prozent auf 79,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Villars SA (-6,56 Prozent auf 570,00 CHF), DocMorris (-5,76 Prozent auf 5,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,51 Prozent auf 6,35 CHF), Cicor Technologies (-3,89 Prozent auf 123,50 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,80 Prozent auf 22,80 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1.248.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 304,063 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie an.

Redaktion finanzen.net