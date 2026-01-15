DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,71 -2,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.373 +0,1%Euro 1,1611 +0,0%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.606 -0,2%
Nestlé Aktie

82,48 EUR +0,64 EUR +0,78 %
STU
76,47 CHF +0,21 CHF +0,28 %
BRX
Marktkap. 207,56 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:11 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
82,48 EUR 0,64 EUR 0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für 2026 etwas wegen der erwarteten Belastungen durch den jüngsten Rückruf von Babynahrung./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,52 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,47 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:11 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 Nestlé Neutral UBS AG
08.01.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé-Anlage SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingebracht SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagmittag höher
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der SMI nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Financial Times Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
Novinite Nestle Recalls Baby Formula Across Europe, Including Bulgaria, Over Possible Toxin Risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
PR Newswire Purina Announces Donations to Five Leading Veterinary Schools to Foster Advancements in Veterinary Care
Nestlé AG Nestlé and research partners map cocoa diversity to safeguard chocolate's future
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé announces the retirement of Sanjay Bahadur
