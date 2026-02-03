Pressebericht

Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil plant einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzernumbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen.

Er will das Wachstum nach turbulenten Jahren damit wieder ankurbeln.

Wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtete, soll der Konzern sich künftig auf die Produktkategorien Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks fokussieren. Dies soll die Zusammenarbeit innerhalb der komplexen Struktur von Nestlé stärken. Teams sollen sich mit neuen Produktinnovationen schneller an sich wandelnde Konsumententrends anpassen.

Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert - Amerika, Europa und Asien sowie Ozeanien und Afrika - und zusätzlich in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft. Trotz der neuen Ausrichtung sollen die regionalen Einheiten weiterhin eine zentrale Rolle spielen, hieß es im Bericht. Nestlé lehnte gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab.

Navratil hatte seit seinem Amtsantritt im September bereits ein Umbau- und Sparprogramm mit bis zu 16.000 Stellenstreichungen - knapp 6 Prozent der Belegschaft - innerhalb von zwei Jahren gestartet. Er begründete dies unter anderem damit, die Strukturen des Unternehmens verschlanken zu wollen.

Die Nestlé-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,22 Prozent stärker bei 76,25 Franken.

ZÜRICH (dpa-AFX)