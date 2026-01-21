DAX24.854 ±-0,0%Est505.939 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.654 -0,6%Euro1,1738 -0,2%Öl64,67 +0,4%Gold4.918 -0,4%
Teilverkauf

Nestle-Aktie in Rot: Verkauf der Wassersparte schreitet wohl voran - Gebote eingeholt

23.01.26 09:43 Uhr
Nestlé-Aktie gibt ab: Wassersparte bald verkauft? | finanzen.net

Nestlé hat den geplanten Teilverkauf seines Wassergeschäfts konkretisiert und holt Kreisen zufolge erste Gebote ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,89 CHF -0,30 CHF -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Januar Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend berichtete. Die Agentur berief sich auf Personen, die anonym bleiben wollten, weil es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.

Laut dem Bericht arbeiteten die Investmentgesellschaften Blackstone, KKR, Bain Capital sowie Clayton Dubilier & Rice an möglichen Offerten. Nestlé werde dabei von der Bank Rothschild beraten. Diskutiert werde zudem eine Fremdfinanzierung von zwei bis drei Milliarden Euro.

Zu der rund fünf Milliarden Euro schweren Sparte gehören unter anderem die Marken Perrier und San Pellegrino. Der Konzern hatte Ende 2024 angekündigt, das Wassergeschäft auszugliedern. Ein Sprecher von Nestlé wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äußern.

An der SIX geht es für die Nestlé-Aktie zeitweise 0,67 Prozent auf 72,70 Franken nach unten.

/to/cg/AWP/jha

VEVEY (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

