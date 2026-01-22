DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Nestlé Aktie

Nestlé Aktien-Sparplan
78,52 EUR -0,30 EUR -0,38 %
STU
73,26 CHF +0,32 CHF +0,44 %
BRX
Marktkap. 199,03 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

08:31 Uhr
Nestlé SA (Nestle)
78,52 EUR -0,30 EUR -0,38%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

