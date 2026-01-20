DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
79,50 EUR -0,46 EUR -0,58 %
STU
73,55 CHF -0,39 CHF -0,53 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 203,76 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

14:46 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
79,50 EUR -0,46 EUR -0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Babynahrung sei für Nestle von eher geringer Bedeutung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe für rund fünf Prozent des Konzernumsatzes. Verbraucher dürften sich allerdings verunsichert fühlen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
73,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,75%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
73,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,61%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

14:46 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12:31 Nestlé Neutral UBS AG
19.01.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx Probleme in Asien Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025 Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt ab
finanzen.net Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag
finanzen.net Börse Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittwochmittag südwärts
finanzen.net SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Börse Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
Financial Times Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability
Financial Times Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
Novinite Nestle Recalls Baby Formula Across Europe, Including Bulgaria, Over Possible Toxin Risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
PR Newswire Purina Announces Donations to Five Leading Veterinary Schools to Foster Advancements in Veterinary Care
Nestlé AG Nestlé and research partners map cocoa diversity to safeguard chocolate's future
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen