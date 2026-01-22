DAX24.877 +0,1%Est505.941 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.909 -0,2%Euro1,1740 -0,1%Öl65,12 +1,1%Gold4.924 -0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
XETRA-Handel im Blick

Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich am Freitagmittag fester

23.01.26 12:25 Uhr
Kaum bewegt zeigt sich der DAX aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
143,30 EUR -9,40 EUR -6,16%
Charts|News|Analysen
BASF
45,74 EUR 0,29 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Bayer
44,68 EUR 0,65 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Deutsche Telekom AG
27,06 EUR 0,03 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,04 EUR -0,55 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Infineon AG
41,88 EUR -0,35 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Porsche Automobil Holding SE
37,17 EUR -0,32 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Rheinmetall AG
1.829,00 EUR 62,50 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
SAP SE
193,98 EUR 1,74 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Siemens Energy AG
142,90 EUR 5,20 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,85 EUR 0,10 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Zalando
24,31 EUR -0,76 EUR -3,03%
Charts|News|Analysen
Indizes
DAX 40
24.876,5 PKT 20,1 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent fester bei 24.863,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,147 Prozent auf 24.819,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24.856,47 Punkten am Vortag.

Bei 24.796,93 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.906,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,310 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 24.340,06 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Wert von 24.207,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der DAX mit 21.411,53 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.349,54 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,56 Prozent auf 142,40 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 193,48 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1.824,00 EUR), Bayer (+ 1,17 Prozent auf 44,68 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,97 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil adidas (-6,00 Prozent auf 143,30 EUR), Zalando (-2,80 Prozent auf 24,29 EUR), BASF (-1,81 Prozent auf 45,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 45,96 EUR) und Infineon (-1,60 Prozent auf 41,91 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.194.411 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,516 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

