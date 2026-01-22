DAX24.848 ±-0,0%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.654 -0,6%Euro1,1738 -0,2%Öl64,67 +0,4%Gold4.918 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Starker Börsengang

CSG-Aktie läutet das IPO-Jahr 2026 mit Knall ein - So regieren Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

23.01.26 10:19 Uhr
CSG-Aktie erlebt zum Börsengang ein Kursfeuerwerk - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ebenfalls bewegt | finanzen.net

Der Rüstungskonzern CSG feiert am heutigen Freitag seine Erstnotiz auf dem Börsenparkett. So läuft das IPO des Konkurrenten von Rheinmetall, RENK, TKMS & Co.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CSG Group
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
84,55 EUR 1,65 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
57,65 EUR 0,80 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.797,00 EUR 30,50 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
100,20 EUR -0,20 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• CSG-IPO voller Erfolg
• Starkes institutionelles Interesse bei begrenztem Angebotsvolumen
• Strategisch günstiger Zeitpunkt für einen Börsengang

Wer­bung

25 Euro kosteten die CSG-Aktien zum Börsengang: Der Erstkurs lag mit 32 Euro deutlich darüber. Damit ist das IPO der Czechoslovak Group als Erfolg zu werten. Zuletzt wurden die Titel an der Euronext in Amsterdam bei 31,455 Euro gehandelt und damit 25,82 Prozent über ihrem Ausgabepreis.

Börsengang in rekordverdächtigem Tempo

CSG hatte im Rahmen des Börsengangs Aktien im Gesamtwert von bis zu 3,8 Milliarden Euro an den Markt gebracht. Die Bücher öffneten sich am Dienstag und schlossen bereits wieder am Donnerstag. Damit legte CSG bei einem Börsengang ein rekordverdächtiges Tempo an den Tag, üblicherweise dauert ein Börsengang rund drei bis vier Wochen Vorbereitungszeit. Abnehmer der Aktien waren durchweg institutionelle Investoren wie Investmentfonds - sie beteiligten sich im Rahmen einer Privatplatzierung, dabei soll dpa zufolge die Nachfrage das Angebot überstiegen haben.

CSG kommt durch das Listing am Markt auf eine Bewertung von rund 25 Milliarden Euro, wobei Eigentümer Michal Strnad etwa 15 Prozent der Anteile verkauft hatte.

Wer­bung

Rheinmetall-Konkurrent mit starker Auftragslage

CSG zählt zu den am schnellsten wachsenden Rüstungskonzernen weltweit und produziert Munition, Panzerfahrzeuge und Artillerie mit einem Auftragsbestand von 14 Milliarden Euro plus 32 Milliarden Euro Pipeline zum 30. September 2025. Die ersten neun Monate 2025 brachten pro forma 4,5 Milliarden Euro Umsatz (+82 Prozent) und 1,2 Milliarden Euro operatives EBITDA (+79 Prozent) bei einer Marge von 26,4 Prozent.

Zeitpunkt strategisch günstig gewählt

Für sein IPO hat CSG einen strategisch günstigen Zeitpunkt gewählt - inmitten eines Booms europäischer Rüstungsaktien. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie weitere geopolitische Verwerfungen etwa in Venezuela und im Iran sowie die Unsicherheit über den Fortbestand der NATO hatten insbesondere in Europa zuletzt für massive Aufrüstungsbemühungen gesorgt. "Der geplante Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) steht exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt", schrieb der Analyst Maximilian Wienke vom Broker eToro vorab. Das Wachstum der Branche sei stark geopolitisch getrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg und die globale Aufrüstung. Strukturell steigende Verteidigungsausgaben in Europa sprächen langfristig für den Sektor.

Die Kurse von Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS reagieren mit Zuschlägen: Im XETRA-Handel steigen Rheinmetall-Aktien zeitweise 1,12 Prozent auf 1.810,50 Euro, HENSOLDT-Titel zeigen sich 2,09 Prozent fester bei 85,35 Euro, während RENK-Aktien 0,19 Prozent zulegen auf 57,61 Euro notieren und die Aktien von TKMS um 1,6 Prozent auf 101,60 Euro gewinnen.

Wer­bung

Für die hierzulande gehandelten Rüstungstitel stehen auch Entwicklungen im Hinblick auf die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine im Fokus. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über Frieden reden. Dies war in den Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos sowie des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml vereinbart worden. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass Unterhändler der Kriegsparteien Russland und Ukraine damit wieder direkt miteinander sprechen.

Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze, auch wenn sich an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit Europas selbst bei einem Kriegsende in der Ukraine wenig ändern dürfte.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CSG Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CSG Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BalkansCat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen