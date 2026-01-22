DAX24.845 -0,1%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.792 -0,4%Euro1,1741 -0,1%Öl64,60 +0,3%Gold4.919 -0,3%
Börsenneuling CSG legt fulminantes Handelsdebüt in Amsterdam hin

23.01.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.797,00 EUR 30,50 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der erste Handelstag der Aktien der Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam verläuft im frühen Handel äußerst erfolgreich. Der tschechische Hersteller gepanzerter Fahrzeuge und Munition hat am Freitag den Handel in Amsterdam mit einem kräftigen Kursanstieg begonnen. Nach einem Ausgabepreis von 25,00 Euro wird die Aktie nun mit 33,00 Euro gehandelt - ein Aufschlag von 32 Prozent. Darin spiegele sich die Zuversicht der Anleger auf weitere Aufrüstung in Europa wider, heißt es.

Wer­bung

Der geplante Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) steht exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt. Das Wachstum der Branche ist stark geopolitisch getrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg und die globale Aufrüstung. Strukturell steigende Verteidigungsausgaben in Europa sprechen für Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, langfristig für den Sektor und für CSG. Die tschechische Gesellschaft gewinne an Bedeutung und werde zunehmend als potenzieller Konkurrent etablierter Namen wie Rheinmetall wahrgenommen. Regional sei das Unternehmen breit aufgestellt. Rund 50 Prozent der Umsätze stammten aus Europa (ohne Ukraine), weitere 18 Prozent aus den USA und 26 Prozent entfielen auf die Ukraine (erste neun Monate 2025).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 04:05 ET (09:05 GMT)

