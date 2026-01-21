DAX24.875 +0,1%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.909 -0,2%Euro1,1740 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold4.924 -0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
Euronext-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagmittag

23.01.26 12:25 Uhr
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagmittag

Das macht der CAC 40 am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,60 EUR -0,75 EUR -0,36%
Carrefour S.A.
13,80 EUR -0,18 EUR -1,29%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
589,10 EUR -8,00 EUR -1,34%
Stellantis
8,28 EUR -0,12 EUR -1,42%
Worldline SA
1,52 EUR 0,01 EUR 0,80%
Indizes
CAC 40
8.118,7 PKT -30,2 PKT -0,37%
Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,39 Prozent leichter bei 8.116,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,394 Prozent auf 8.116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8.148,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.156,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.095,00 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,107 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.103,85 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 8.225,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.892,61 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,957 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.396,72 Punkten. Bei 7.996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 57.625 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,870 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
15.01.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
