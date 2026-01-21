Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagmittag
Das macht der CAC 40 am Freitagmittag.
Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,39 Prozent leichter bei 8.116,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,394 Prozent auf 8.116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8.148,89 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.156,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.095,00 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,107 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.103,85 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 8.225,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.892,61 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,957 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.396,72 Punkten. Bei 7.996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 57.625 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,870 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
