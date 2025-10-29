DAX 24.113 -0,1%ESt50 5.688 -0,3%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,73 -4,2%Nas 23.739 -0,9%Bitcoin 93.147 -1,8%Euro 1,1580 -0,2%Öl 64,52 -0,6%Gold 3.994 +1,2%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin im Fokus
Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar
Airbus Aktie

215,00 EUR +3,30 EUR +1,56 %
STU
215,35 EUR +7,45 EUR +3,58 %
GVIE
Marktkap. 164,91 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Airbus SE Hold

15:16 Uhr
Airbus SE Hold
Airbus SE
215,00 EUR 3,30 EUR 1,56%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung (Free Cashflow) des Flugzeugbauers hätten positiv überrascht, schrieb George McWhirter in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Erreichung der bestätigten Jahresziele hänge aber stark vom Schlussquartal ab./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
215,10 €		 Abst. Kursziel*:
-4,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
215,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

15:16 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:46 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Airbus Buy UBS AG
08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

