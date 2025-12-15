DAX 24.148 -0,3%ESt50 5.743 -0,2%MSCI World 4.402 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.260 -0,3%Euro 1,1750 +0,0%Öl 59,78 -1,0%Gold 4.285 -0,5%
Airbus Aktie

193,82 EUR -1,78 EUR -0,91 %
STU
193,86 EUR -2,26 EUR -1,15 %
GVIE
Marktkap. 153,16 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

08:21 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
193,82 EUR -1,78 EUR -0,91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Auf Basis ihrer Schätzungen habe Airbus im Dezember bisher 29 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montagnachmittag. Damit wären es im Quartal bisher 179 Jets und im Gesamtjahr 686. Das korrigierte Jahresziel liege bei 790 Flugzeugen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
196,12 €		 Abst. Kursziel*:
12,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
193,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:21 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
08.12.25 Airbus Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

