Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Carvana-Aktie stürzt nach Short-Seller-Attacke ab: Vorwürfe über aufgeblähte Gewinne
Eckpunkte stehen

Airbus-Aktie fester: Air Asia will wohl 100 kleine Jets kaufen

29.01.26 11:28 Uhr
Airbus-Aktie fester: Großauftrag von Air Asia | finanzen.net

Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus winkt Insidern zufolge ein Großauftrag für sein kleinstes Passagierjet-Modell A220.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AirAsia Bhd
0,13 USD 0,09 USD 225,00%
Charts|News|Analysen
Airbus SE
195,00 EUR -0,88 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Die malaysische Fluggesellschaft Air Asia stehe vor dem Abschluss eines Auftrags über etwa 100 Maschinen der Reihe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Kaufoptionen könnten das Volumen des Deals auf 150 Jets vergrößern. Damit wäre es die bisher größte A220-Bestellung.

Den zitierten Kreisen zufolge stehen die Eckpunkte des Vertrags bereits fest. Eine Bekanntgabe werde möglicherweise noch in dieser Woche erfolgen. Air Asia ist schon lange Großkundin bei Airbus SE und betreibt eine Flotte von etwa 250 Jets, die alle von dem europäischen Hersteller stammen. Die beiden Unternehmen wollten sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu der Sache äußern.

An der Euronext Paris steigt die Airbus-Aktie zwischenzeitlich um 0,185 Prozent auf 195,42 Euro.

/stw/nas/jha/

KUALA LUMPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
28.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
28.01.2026Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen