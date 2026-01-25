DAX 24.894 -0,2%ESt50 5.995 +0,6%MSCI World 4.569 +0,8%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.222 -0,2%Euro 1,2037 +1,3%Öl 67,51 +2,8%Gold 5.176 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie mit Plot-Twist? Risikokapitalgeber glaubt nicht an klassischen Börsengang SpaceX-Aktie mit Plot-Twist? Risikokapitalgeber glaubt nicht an klassischen Börsengang
Boeing-Aktie im Minus: Erster Jahresgewinn seit 2018 Boeing-Aktie im Minus: Erster Jahresgewinn seit 2018
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
199,36 EUR -3,19 EUR -1,57 %
STU
199,78 EUR -3,32 EUR -1,63 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 163,24 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

21:11 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
199,36 EUR -3,19 EUR -1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Aussagen des Flugzeugbauers vor dessen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Während die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 mit gut 7 Milliarden Euro gut abgesichert sei, erscheine die Markterwartung eines Free Cashflow von rund 4,3 Milliarden Euro ambitioniert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
199,36 €		 Abst. Kursziel*:
15,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
199,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
236,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

21:11 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
19.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
15.01.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE verliert am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 legt am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
Business Times New Airbus commercial CEO signals production focus, backs bigger A220
Business Times Airbus CEO warns of new risks after ‘significant’ trade damage
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Airbus narrowly beats reduced 2025 target for aircraft deliveries
Zacks Airbus Hands Over First A350-1000 to STARLUX, Boosts A350 Program
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
Zacks Airbus Wins Deal to Supply 18 C295 Transport Aircraft to Spain
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen