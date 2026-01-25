Airbus Aktie
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Aussagen des Flugzeugbauers vor dessen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Während die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 mit gut 7 Milliarden Euro gut abgesichert sei, erscheine die Markterwartung eines Free Cashflow von rund 4,3 Milliarden Euro ambitioniert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Airbus SE
|21:11
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
