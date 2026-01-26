DAX 24.924 +0,0%ESt50 5.976 +0,3%MSCI World 4.539 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -0,6%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.776 -0,8%Euro 1,1887 +0,1%Öl 65,85 +0,2%Gold 5.084 +1,5%
Fresenius Aktie

48,86 EUR +0,91 EUR +1,90 %
STU
Marktkap. 27,24 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

UBS AG

Fresenius SECo Buy

11:36 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,86 EUR 0,91 EUR 1,90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die am 25. Februar anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften gut ausfallen, schrieb Graham Doyle am Montagabend in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer moderaten operativen Ergebnisüberraschung (Ebit). Der Ausblick auf 2026 sollte im Rahmen der Markterwartungen liegen. Doyle rechnet mit einem währungsbereinigten Ebit-Anstieg um 8 bis 12 Prozent. Derweil senkte Doyle seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie ein wenig. Damit trägt er höheren Investitionen Rechnung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,83 €		 Abst. Kursziel*:
22,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:36 Fresenius Buy UBS AG
22.01.26 Fresenius Buy UBS AG
20.01.26 Fresenius Buy UBS AG
15.01.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

