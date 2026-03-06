DAX23.218 -1,6%Est505.614 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +3,0%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.922 +2,8%Euro1,1554 +0,1%Öl103,5 +10,9%Gold5.108 +0,1%
Nordamerikanischer Markt

Henkel-Aktie tiefer: Kauf von US-Haarpflegemarke Not Your Mother's

09.03.26 09:43 Uhr
Henkel-Aktie unter Druck: Konzern übernimmt US-Haarpflegemarke Not Your Mother’s | finanzen.net

Mit der Übernahme der US-Haarpflegemarke Not Your Mother's will Henkel seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt verstärken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
68,55 EUR -1,70 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Einen Vertrag zum Erwerb der Marke schloss der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller jetzt mit dem Eigner, der US-Private-Equity-Gesellschaft Main Post Partners. Finanzielle Details zu dem Kauf würden "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht genannt, heißt es in der Mitteilung von Henkel.

Wer­bung

"Diese Übernahme bietet das Potenzial für verbraucherorientierte Innovationen und für eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik unseres Konsumentengeschäfts", sagte Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte Not Your Mother's den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro sowie zweistelliges Wachstum und eine "starke" Bruttomarge.

Die Henkel-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,77 Prozent auf 73,32 Euro.

DOW JONES

