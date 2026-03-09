DAX 23.943 +2,3%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.445 +0,6%Top 10 Crypto 9,2035 +3,5%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.907 +3,3%Euro 1,1634 +0,0%Öl 92,37 +2,9%Gold 5.174 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
73,62 EUR +0,14 EUR +0,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,06 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10:51 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
73,62 EUR 0,14 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
73,66 €		 Abst. Kursziel*:
-11,76%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
73,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,71%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:51 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Bewertung im Fokus Henkel vz-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. Henkel vz-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Vormittag an
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagnachmittag schwächer
Dow Jones Henkel-Aktie tiefer: Kauf von US-Haarpflegemarke Not Your Mother's
finanzen.net Henkel vz-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt
finanzen.net Henkel vz-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit roten Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
dpa-afx Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen