Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,64 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Consumergeschäft habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, der Bereich Klebstoffe hingegen enttäuscht, schrieb Warren Ackerman am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden indes der vom Unternehmen signalisierte, schwache Start ins neue Jahr sowie die breite Margenzielspanne für 2026. Die Frage sei, ob der Ausblick bereits die Entwicklung der Öl- und Gaspreise berücksichtige./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:54 / GMT
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
69,74 €
|Abst. Kursziel*:
14,71%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
69,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,45%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
