DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Rohstoffkurse am Mittag
Expertenmeinung

Evonik-Aktie gewinnt: Citi setzt auf Erholung

11.03.26 11:57 Uhr
Evonik-Aktie profitiert: Analysten-Push durch die Citi | finanzen.net

Die Aktien von Evonik haben am Mittwoch einen Kursanstieg verzeichnet und sich damit über ihre 50-Tage-Linie emporgearbeitet.

Die Aktien von Evonik haben sich am Mittwoch mit zuletzt 1,73 Prozent Kursplus bei 14,12 Euro wieder über ihre 50-Tage-Linie erholt. Auftrieb gab eine positive Äußerung des Citigroup-Analysten Sebastian Satz. Er setzte die Papiere des Chemiekonzerns auf die "Catalyst Watch".

Mit den Kursverlusten seit Beginn des Iran-Kriegs sei die Bewertung auf "Verzweiflungs-Niveau" gesunken, schrieb Satz. Sie zählten in jeglicher Hinsicht zu den günstigsten, dabei habe die Gewinnentwicklung wohl den Boden erreicht. Von einer Deeskalation im Nahen Osten könnten gerade sie enorm profitieren.

Evonik-Papiere liegen 2026 noch moderat im Plus, nachdem sie an ihrem Jahreshoch Mitte Februar zwischenzeitlich bereits über 21 Prozent gewonnen hatten.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

