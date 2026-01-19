Evonik Aktie
Marktkap. 6,23 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag. Das Finanzpolster sei solide und die Dividendenkürzung erhöhe die Flexibilität./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:49 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Sell
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
11,60 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
14,50 €
|Abst. Kursziel*:
-20,00%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
14,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,22%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
