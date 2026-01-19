DAX 24.401 -0,8%ESt50 5.921 -0,8%MSCI World 4.498 -0,2%Top 10 Crypto 8,9350 -8,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 58.716 -5,4%Euro 1,1810 +0,0%Öl 68,02 -1,4%Gold 4.836 -2,6%
Evonik Aktie

14,54 EUR +0,47 EUR +3,34 %
STU
Marktkap. 6,23 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Goldman Sachs Group Inc.

Evonik Sell

13:26 Uhr
Evonik Sell
Evonik AG
14,54 EUR 0,47 EUR 3,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag. Das Finanzpolster sei solide und die Dividendenkürzung erhöhe die Flexibilität./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:49 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Sell

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
11,60 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
14,50 €		 Abst. Kursziel*:
-20,00%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
14,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,22%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

13:51 Evonik Equal Weight Barclays Capital
13:26 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:41 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

Dow Jones Prognose erreicht Evonik-Aktie profitiert: Konzern schafft Gewinnziel - Stellenabbau geplant Evonik-Aktie profitiert: Konzern schafft Gewinnziel - Stellenabbau geplant
Dow Jones KORREKTUR: Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen
dpa-afx ROUNDUP: Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich
Dow Jones Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
dpa-afx Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich
Dow Jones Evonik passt Dividendenpolitik an
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Vorstand passt Dividendenpolitik an
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
