Wettbewerbsdruck

Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly sind am Donnerstag unter Druck geraten. Die Papiere von Hims & Hers Health springen hingegen an. Das sind die Grüne.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das US-Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk für einen Einführungspreis von 49 US-Dollar im Monat auf den Markt bringen wolle. Danach sollen Patienten mit einem Fünf-Monats-Bestellplan 99 Dollar monatlich zahlen, was rund 100 Dollar weniger wäre als das was Novo laut Reuters verlangt.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien von Novo Nordisk knickten daraufhin ein und verlieren in Kopenhagen zeitweise 6,89 Prozent auf 283,65 DKK. Sie waren bereits am Vortag stark unter Druck geraten, nachdem der Geschäftsausblick des dänischen Pharmakonzerns enttäuscht hatte. So läuft der US-Pharmakonzern Lilly im Milliardengeschäft der direkten Konkurrentin immer weiter davon.

Die Lilly-Aktien, die tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um gut zehn Prozent zugelegt hatten, geraten am Donnerstag ebenfalls unter Druck und geben an der NYSE zeitweise 3,04 Prozent auf 1.073,47 US-Dollar nach.

Im Gegenzug springen die Hims & Hers Health-Papiere an der NYSE zeitweise um 8,93 Prozent auf 26,58 US-Dollar an.

Wer­bung Wer­bung

/mis/he

KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX)