Novo Nordisk-Aktie -6%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck
Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly sind am Donnerstag unter Druck geraten. Die Papiere von Hims & Hers Health springen hingegen an. Das sind die Grüne.
Werte in diesem Artikel
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das US-Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk für einen Einführungspreis von 49 US-Dollar im Monat auf den Markt bringen wolle. Danach sollen Patienten mit einem Fünf-Monats-Bestellplan 99 Dollar monatlich zahlen, was rund 100 Dollar weniger wäre als das was Novo laut Reuters verlangt.
Die Aktien von Novo Nordisk knickten daraufhin ein und verlieren in Kopenhagen zeitweise 6,89 Prozent auf 283,65 DKK. Sie waren bereits am Vortag stark unter Druck geraten, nachdem der Geschäftsausblick des dänischen Pharmakonzerns enttäuscht hatte. So läuft der US-Pharmakonzern Lilly im Milliardengeschäft der direkten Konkurrentin immer weiter davon.
Die Lilly-Aktien, die tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um gut zehn Prozent zugelegt hatten, geraten am Donnerstag ebenfalls unter Druck und geben an der NYSE zeitweise 3,04 Prozent auf 1.073,47 US-Dollar nach.
Im Gegenzug springen die Hims & Hers Health-Papiere an der NYSE zeitweise um 8,93 Prozent auf 26,58 US-Dollar an.
/mis/he
KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Eli Lilly News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com