Novo Nordisk Aktie

49,96 EUR +0,04 EUR +0,08 %
STU
51,00 EUR +1,30 EUR +2,62 %
GVIE
Marktkap. 219,88 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

20:31 Uhr
Novo Nordisk
49,96 EUR 0,04 EUR 0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Laut Richard Vosser dürften Phase-III-Daten des Pharmakonzerns zu zwei Dosierungen seines Abnehmmittels CagriSema nichts an der Einschätzung ändern, dass das Profil von CagriSema mit dem von Mounjaro und Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly vergleichbar sei. Entsprechend erwartet er laut einer Einschätzung vom Montag wenig Einfluss der Meldung auf den Novo-Aktienkurs./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

20:31 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

