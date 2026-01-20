DAX24.600 -0,4%Est505.867 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.325 +1,3%Euro1,1707 -0,2%Öl64,08 +0,1%Gold4.864 +2,1%
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Expertenstimme

Novo Nordisk von Analyst abgestraft - Aktie reagiert mit Verlusten

21.01.26 09:35 Uhr
Underperform-Schock: Analyst bringt Novo-Nordisk-Aktie unter Druck | finanzen.net

Der Pharmariese Novo Nordisk bekommt Gegenwind von Analystenseite. Das lässt Anleger mit Blick auf die anstehende Bilanz nicht kalt.

• Jefferies belässt Novo Nordisk auf "Underperform"
• Zweifel an Wachstumseffekten von Wegovy
• Quartalszahlen Anfang Februar rücken in den Fokus

Das Jahr 2026 ist für Novo Nordisk-Anleger bislang erfolgreich: Fast 20 Prozent konnte die Aktie des dänischen Pharmariesen an der Heimatbörse im bisherigen Jahresverlauf bereits an Wert gewinnen. Doch am Mittwoch dreht die Stimmung, die Aktie rutscht zeitweise um 1,49 Prozent auf 383,70 DKK ins Minus.

Analyst als Belastungsfaktor

Dabei ist es insbesondere eine Analystenbewertung, die sich belastend auf den Aktienkurs von Novo Nordisk auswirkt. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Hauptsächlicher Kurstreiber der Aktien seien die wöchentlichen Marktdaten zum Abnehmmittel Wegovy, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz starker Volumina zum Jahresbeginn dürfte das die Geschäftsergebnisse des dänischen Pharmakonzerns in diesem Jahr jedoch nicht nach oben treiben, und wohl auch nicht im kommenden Jahr, so das ernüchternde Urteil des Experten.

Anfang Februar stehen bei Novo Nordisk die Quartalszahlen auf der Agenda. Sollten diese die Argumentation des Jefferies-Analysten untermauern, könnte sich dies als Belastungsfaktor für die Aktie erweisen.

Starke Konkurrenz bleibt strategisch im Fokus

Im Blick der Anleger bleibt zudem insbesondere die Entwicklung im Bereich der Abnehmmedikation. Zuletzt hatte Novo Nordisk mit seiner Wegovy-Pille, die erstmals als orale Version verfügbar gemacht wurde, hier gegenüber dem US-Konkurrenten Eli Lilly die Nase vorn. Anleger setzen auf die Erschließung neuer Patientengruppen. Doch der US-Pharmariese sicherte sich zuletzt mit seiner hauseigenen Abnehmspritze "Mounjaro" immer mehr Marktanteile.

Besonders kritisch beobachten Anleger zudem die aktuellen Entwicklungen an der Zollfront. Sollte US-Präsident Trump die im Zusammenhang mit seinen Grönland-Plänen verhängten Strafzölle gegen zahlreiche EU-Länder wahrmachen, dürfte dies auch den dänischen Pharmariesen empfindlich treffen, denn das US-Geschäft ist für Novo Nordisk in Sachen Wachstum und Profitabilität zentral.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

