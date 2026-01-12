Wachstumsperspektiven

Novo Nordisk steht trotz kurzfristiger Herausforderungen mit seinem Wirkstoff Semaglutid weiterhin im Fokus von Investoren und Wissenschaft.

• Trotz Kursrückgängen bleibt Semaglutid für Novo Nordisk ein Milliarden-Geschäft und zentraler Unternehmenspfeiler

• Neue Forschung zeigt potenzielle Zusatzwirkungen von Semaglutid

• Chinas Oberstes Gericht bestätigte das Semaglutid-Patent



Trotz Kursverlusten an der Börse bleibt Semaglutid für Novo Nordisk ein Hoffnungsträger. Das Medikament überzeugt nicht nur in der Diabetes- und Adipositas-Behandlung, sondern eröffnet auch neue Forschungsfelder. Experten sehen langfristiges Potenzial für Wachstum und Innovation.

Chancen trotz schwieriger Börsenlage

Novo Nordisk erlebte ein turbulentes Jahr: Die Aktie stürzte ab, und das Unternehmen vollzog die größte Führungsumbesetzung seiner 100-jährigen Geschichte. Grund waren Zweifel der Investoren, ob das Unternehmen mit seinen GLP-1-Medikamenten wie Semaglutid (Ozempic, Wegovy) weiterhin hohe Umsätze erzielen kann, berichtet CNBC.

Vom Diabetes-Medikament zum Milliarden-Geschäft

Semaglutid wurde ursprünglich zur Regulierung des Blutzuckers bei Diabetes entwickelt, gewann aber durch seine Wirkung auf das Körpergewicht schnell an Bedeutung. Wegovy, das den Wirkstoff Semaglutid enthält, wurde 2017 erstmals von der FDA zugelassen und ist inzwischen für Adipositas und zur Senkung kardiovaskulärer Risiken bei Hochrisikopatienten zugelassen. Heute generiert Novo Nordisk mit Semaglutid Milliardenumsätze, das Präparat ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie, so CNBC.

Neue Therapieoption für Lebererkrankung

Im August 2025 gab die FDA in einer Mitteilung bekannt, dass Wegovy erstmals zur Behandlung der metabolisch assoziierten Steatohepatitis (MASH) eingesetzt werden darf. Erwachsene mit moderater bis fortgeschrittener Leberfibrose können künftig behandelt werden. Laut FDA sind etwa sechs Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung betroffen - rund 14,9 Millionen Menschen. Mit der Zulassung steht Betroffenen erstmals eine gezielte medikamentöse Therapieoption für diese fortschreitende Erkrankung zur Verfügung.

Neue Perspektiven für Semaglutid

Die FDA gab weiter bekannt, dass Wegovy nicht nur beim Abnehmen wirkt, sondern auch Mechanismen zu beeinflussen scheint, die Leberentzündungen und Vernarbungen reduzieren - Effekte, die noch nicht vollständig verstanden sind. Für diese Anwendung erhielt das Medikament den Status einer "Breakthrough Therapy" und wurde über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren auf den Markt gebracht. Dabei können Therapien für schwere Erkrankungen früher verfügbar gemacht werden, basierend auf Laborwerten, während nach der Zulassung weitere Daten den Nutzen bestätigen.

Studien deuten darauf hin, dass Semaglutid nicht nur das Belohnungssystem im Gehirn beeinflussen und das Verlangen nach Nahrung, Alkohol oder Nikotin reduzieren kann, sondern auch bei Alzheimer erste positive Effekte auf relevante Proteine zeigt, was laut Experten wertvolle Hinweise für präventive Ansätze liefert auch wenn die Studie nicht alle Hauptziele erreichen konnte, berichtet CNBC.

Chinas Oberstes Gericht bestätigt Patent

Laut einer Pressemitteilung von Novo Nordisk vom 31.12.2025 bestätigte Chinas Oberstes Volksgericht das Semaglutid-Patent und unterstützt ein früheres Urteil des Pekinger Gerichts. Novo Nordisk-CEO Mike Doustdar bezeichnete das Urteil als positives Signal für den Schutz medizinischer Innovationen und für das Vertrauen ausländischer Unternehmen in China. Semaglutid ist Hauptbestandteil von Wegovy, Ozempic und Rybelsus und wurde weltweit in rund 38 Millionen Patientenjahren eingesetzt. Novo Nordisk erwartet nur geringe Auswirkungen auf das globale Umsatzwachstum 2026.

Finanzieller Druck und Chancen

Während Investoren kurzfristige Ergebnisse erwarten, dauert die Entwicklung neuer Medikamente oft Jahre und neue Anwendungsgebiete müssen erst in umfangreichen Studien belegt werden - die Erwartungen der Anleger stehen damit häufig im Widerspruch zum langwierigen Prozess der Arzneimittelentwicklung, so CNBC.

Im Jahr 2025 verlor die Novo Nordisk-Aktie fast die Hälfte ihres Wertes. Gründe dafür sind laut CNBC der Wettbewerb durch Eli Lilly, günstigere Nachahmerpräparate von Compounding-Apotheken, bevorstehende Patentabläufe für Semaglutid in 2031 und 2032 sowie Preisdruck in den USA.

Analysten von Jefferies sehen daher keinen stabilen Bewertungsboden, auch wenn niedrigere Preise in den USA die Nachfrage kurzfristig steigern könnten. Etwas vorsichtiger optimistisch zeigt sich Goldman Sachs: Im wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente könnten Produkte wie Wegovy, CagriSema und die orale Version von Wegovy zusätzlichen Wert schaffen, sobald die Verschreibungszahlen steigen und das Marktpotenzial sichtbar wird, so ein Bericht auf CNBC.

