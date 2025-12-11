DAX 24.429 +0,6%ESt50 5.793 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +2,0%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,06 -0,8%Gold 4.321 +1,0%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 183,88 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

11:01 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein aktueller Gesetzesentwurf würde die Herstellung von günstigeren Medikamentenkopien in den Vereinigten Staaten deutlich begrenzen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der dänische Pharmakonzern würde hiervon stark profitieren, weil sein im Diabetesmittel Ozempic und im Gewichtssenker Wegovy enthaltener Wirkstoff Semaglutid von der Nachahmerpraxis massiv negativ betroffen sei. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Gesetz nach Vorlage in den beiden Kammern im US-Kongress auch tatsächlich in Kraft trete./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
295,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:01 Novo Nordisk Neutral UBS AG
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

