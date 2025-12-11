UBS AG

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein aktueller Gesetzesentwurf würde die Herstellung von günstigeren Medikamentenkopien in den Vereinigten Staaten deutlich begrenzen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der dänische Pharmakonzern würde hiervon stark profitieren, weil sein im Diabetesmittel Ozempic und im Gewichtssenker Wegovy enthaltener Wirkstoff Semaglutid von der Nachahmerpraxis massiv negativ betroffen sei. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Gesetz nach Vorlage in den beiden Kammern im US-Kongress auch tatsächlich in Kraft trete./rob/tav/ag

