Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

37,27 EUR +0,16 EUR +0,43 %
STU
Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

10:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor den anstehenden Quartalszahlen von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft heraus dürfte trotz der Grippewelle auf dem wichtigen US-Markt im Dezember um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) geht er von einem 37-prozentigen Wachstum aus. Für 2026 rechnet er mit einem soliden Umsatzwachstum von 4,4 Prozent. Beim bereinigten Ebit erwartet er jedoch einen Rückgang, wobei die Marge auf 10,4 Prozent sinken dürfte im Vergleich zu den prognostizierten 11,1 Prozent für 2025./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

