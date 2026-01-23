Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,79 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor den anstehenden Quartalszahlen von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft heraus dürfte trotz der Grippewelle auf dem wichtigen US-Markt im Dezember um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) geht er von einem 37-prozentigen Wachstum aus. Für 2026 rechnet er mit einem soliden Umsatzwachstum von 4,4 Prozent. Beim bereinigten Ebit erwartet er jedoch einen Rückgang, wobei die Marge auf 10,4 Prozent sinken dürfte im Vergleich zu den prognostizierten 11,1 Prozent für 2025./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,25 €
|Abst. Kursziel*:
18,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
