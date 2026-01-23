DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 125,61 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
58,76 €		 Abst. Kursziel*:
19,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
58,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09:11 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
20.01.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
20.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Anlage in TotalEnergies vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise
dpa-afx Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
EN, TOTAL Libya: TotalEnergies Signs the Extension of the Waha Concessions until 2050
Benzinga TotalEnergies Strengthens Portfolio With Bahrain JV, Nigeria Sale
EN, TOTAL Bahrain: TotalEnergies and Bapco Energies Launch BxT Trading, a New Player in the Trading of Petroleum Products in the Middle East
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies Signs a Sale and Purchase Agreement in view of Divesting its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
EN, TOTAL Lebanon: TotalEnergies enters Block 8 offshore exploration permit
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Amazon, Palantir, TotalEnergies and MIND Technology
Zacks Top Research Reports for Amazon.com, Palantir & TotalEnergies
