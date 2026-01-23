TotalEnergies Aktie
Marktkap. 125,61 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
58,76 €
|Abst. Kursziel*:
19,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
58,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|09:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.