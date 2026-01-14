DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
TotalEnergies Aktie

57,08 EUR +1,06 EUR +1,89 %
STU
66,97 USD +0,72 USD +1,09 %
BTT
Marktkap. 123,06 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe über eine starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2025 berichtet, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Damit trotze Totalenergies dem negativen Branchentrend mit sinkenden Gewinnerwartungen für die meisten Wettbewerber./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,48 €		 Abst. Kursziel*:
23,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
57,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,63%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:21 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:56 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:16 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Viertes Quartal TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise
dpa-afx Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Benzinga TotalEnergies Strengthens Portfolio With Bahrain JV, Nigeria Sale
EN, TOTAL Bahrain: TotalEnergies and Bapco Energies Launch BxT Trading, a New Player in the Trading of Petroleum Products in the Middle East
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies Signs a Sale and Purchase Agreement in view of Divesting its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
EN, TOTAL Lebanon: TotalEnergies enters Block 8 offshore exploration permit
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Amazon, Palantir, TotalEnergies and MIND Technology
Zacks Top Research Reports for Amazon.com, Palantir & TotalEnergies
Business Times TotalEnergies sues Charge+ over sale of EV charging assets
