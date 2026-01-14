TotalEnergies Aktie
Marktkap. 123,06 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe über eine starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2025 berichtet, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Damit trotze Totalenergies dem negativen Branchentrend mit sinkenden Gewinnerwartungen für die meisten Wettbewerber./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,48 €
|Abst. Kursziel*:
23,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
57,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,63%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:21
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
