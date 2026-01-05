TotalEnergies Aktie
Marktkap. 121,54 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,64 €
|Abst. Kursziel*:
25,81%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
55,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,65%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:36
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.