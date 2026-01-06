Nemetschek Aktie
Marktkap. 10,7 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 135 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen. Für Nemetschek reduzierte er aber seine Gewinnprognose (EPS) für 2027./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
91,75 €
|Abst. Kursziel*:
30,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
91,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,93%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
