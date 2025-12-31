DAX 25.067 +0,7%ESt50 5.916 -0,3%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.642 +0,4%Bitcoin 78.077 -2,6%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,22 -0,5%Gold 4.452 -0,9%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.468,20 EUR +4,60 EUR +0,31 %
1.369,29 CHF +13,60 CHF +1,00 %
Marktkap. 45,51 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Barclays Capital

Adyen BV Parts Sociales Overweight

15:31 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1.468,20 EUR 4,60 EUR 0,31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen von 2000 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.466,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.468,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,00%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.955,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

15:31 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
06.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net Wie Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'
