Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 45,51 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen von 2000 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.466,60 €
|Abst. Kursziel*:
26,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.468,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,00%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.955,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|15:31
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
