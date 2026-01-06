DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
EssilorLuxottica Aktie

271,20 EUR -7,90 EUR -2,83 %
STU
252,37 CHF -2,02 CHF -0,79 %
BRX
Marktkap. 127,87 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

12:11 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
271,20 EUR -7,90 EUR -2,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
268,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
271,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
333,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

