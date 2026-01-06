EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 127,87 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
268,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
271,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
333,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
