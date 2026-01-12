BASF Aktie
Marktkap. 40,17 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,57 €
|Abst. Kursziel*:
14,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|13:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
