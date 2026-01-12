DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
BASF Aktie

44,79 EUR -0,12 EUR -0,27 %
STU
Marktkap. 40,17 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

13:51 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
44,79 EUR -0,12 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,57 €		 Abst. Kursziel*:
14,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:51 BASF Outperform Bernstein Research
12.01.26 BASF Neutral UBS AG
09.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 BASF Buy Warburg Research
07.01.26 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

