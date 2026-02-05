Barclays Capital

UniCredit Overweight

12:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT

