UniCredit Aktie

78,78 EUR +4,50 EUR +6,06 %
STU
72,08 CHF +4,63 CHF +6,86 %
BRX
Marktkap. 115,17 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

12:36 Uhr
UniCredit Overweight
UniCredit S.p.A.
78,78 EUR 4,50 EUR 6,06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,21 €		 Abst. Kursziel*:
1,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
78,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,28%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

12:36 UniCredit Overweight Barclays Capital
10:36 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
04.12.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Milliarden für Aktionäre UniCredit-Aktie: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen UniCredit-Aktie: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
dpa-afx Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit präsentiert sich am Montagvormittag fester
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste
