UniCredit Aktie
Marktkap. 115,17 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,21 €
|Abst. Kursziel*:
1,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
78,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,28%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|12:36
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10:36
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
