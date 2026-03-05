DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.461 +0,1%Top 10 Crypto 9,3065 -3,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 61.054 +0,0%Euro 1,1615 +0,1%Öl 85,07 +0,9%Gold 5.117 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX vorbörslich mit Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Alibaba, Xiaomi, VW im Fokus
Top News
Medios-Aktie in Rot: Finanzvorstand geht Medios-Aktie in Rot: Finanzvorstand geht
Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,18 EUR +0,19 EUR +0,68 %
STU
32,47 USD -0,90 USD -2,70 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 53,59 Mrd. EUR

KGV 9,34 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

08:41 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
28,18 EUR 0,19 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Ziel von 38 Euro belassen. Der europäische Bankensektor sei dem Gesamtmarkt seit der Eskalation im Nahen Osten klar hinterhergelaufen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die direkten Auswirkungen seien begrenzt, entscheidender seien Zweitrundeneffekte. Hauptbelastung für Banken sei die Bremswirkung für die Wirtschaft durch höhere Inflation, höhere Zinsen und gesunkenes Vertrauen. Europa sei zwar recht wenig von Energielieferungen aus Nahost abhängig, globale Verschiebungen trieben aber die Preise. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte. Die Anleger preisten daher Zinssenkungen der Notenbanken aus. Reingen ist im Sektor sehr selektiv, die Deutsche Bank gehört allerdings zu den Favoriten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,18 €		 Abst. Kursziel*:
34,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,87%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:41 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Management im Wandel: Was Ex-Deutsche Bank-Aufsichtsratsvorsitzender Paul Achleitner Führungskräften rät
finanzen.net Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verliert letztendlich
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In Deutsche Bank 5 Years Ago Would Be Worth Today
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen