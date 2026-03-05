DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.461 +0,1%Top 10 Crypto 9,3060 -3,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.867 -0,3%Euro 1,1608 +0,0%Öl 85,08 +0,9%Gold 5.116 +0,6%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 53,86 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

08:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,98 EUR 1,31 EUR 2,87%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,78 €		 Abst. Kursziel*:
17,96%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
46,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
05.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
