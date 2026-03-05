DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 53,86 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,78 €
|Abst. Kursziel*:
17,96%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
46,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
