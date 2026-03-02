DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.438 -1,1%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.567 -1,1%Bitcoin 61.198 -2,0%Euro 1,1586 -0,4%Öl 84,74 +2,6%Gold 5.067 -1,4%
Top News
Energiesicherheit boomt: So profitiert Siemens Energy vom Krisenmarkt - Aktie im Blick Energiesicherheit boomt: So profitiert Siemens Energy vom Krisenmarkt - Aktie im Blick
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

45,55 EUR -2,75 EUR -5,69 %
STU
Marktkap. 50,59 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,55 EUR -2,75 EUR -5,69%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Zahlen für 2025 von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem schwierigen Handelsumfeld habe der Logistikkonzern solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kosten- und Preismaßnahmen hätten die Profitabilität stabilisiert./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

